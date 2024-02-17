Украина сократила экспорт на 18% по сравнению с 2022 годом – Госстат

По данным Государственной службы статистики, импорт вырос до $63,56 млрд.

Источник фото: ports.ua

Украина экспортировала товаров на $36,18 млрд за 2023 год, что на 18% меньше показателя предыдущего года. То есть составляет 82% по сравнению с 2022 годом. Данные опубликовала Государственная служба статистики.

Импорт в Украину вырос на 14,9% до $63,56 млрд в 2023 году.

Отрицательное сальдо торгового баланса составило $27,3 млрд. В 2022 году отрицательное сальдо – $11,1 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,57 (за 2022 год – 0,80).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 230 стран мира.

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