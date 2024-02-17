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До кандидатки на голову НАЗК Катерини Каплюк виникли питання щодо роботи під керівництвом екс-прокурора ГПУ Олександра Амплєєва

Також Конкурсну комісію зацікавило, що на «Українську правду» Катерина Каплюк працювала не за трудовим договором, а як ФОП.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

  1. В Україні

Україна скоротила експорт на 18% порівняно із 2022 роком – Держстат

18:19, 17 лютого 2024
За даними Державної служби статистики, імпорт зріс до $63,56 млрд.
Україна скоротила експорт на 18% порівняно із 2022 роком – Держстат
Джерело фото: ports.ua
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Україна експортувала товарів на $36,18 млрд за 2023 рік, що на 18% менше за показник попереднього року. Тобто становить 82% порівняно із 2022 роком. Дані опублікувала Державна служба статистики.

Імпорт в Україну зріс на 14,9% до $63,56 млрд у 2023 році.

Негативне сальдо торговельного балансу становило $27,3 млрд. У 2022 році негативне сальдо – $11,1 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,57 (за 2022 рік – 0,80).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 230 країн світу.

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