Україна скоротила експорт на 18% порівняно із 2022 роком – Держстат

За даними Державної служби статистики, імпорт зріс до $63,56 млрд.

Джерело фото: ports.ua

Україна експортувала товарів на $36,18 млрд за 2023 рік, що на 18% менше за показник попереднього року. Тобто становить 82% порівняно із 2022 роком. Дані опублікувала Державна служба статистики.

Імпорт в Україну зріс на 14,9% до $63,56 млрд у 2023 році.

Негативне сальдо торговельного балансу становило $27,3 млрд. У 2022 році негативне сальдо – $11,1 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,57 (за 2022 рік – 0,80).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 230 країн світу.

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