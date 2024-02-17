С Говерлы сошла лавина, — в ГСЧС показали фото

Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов по зимним Карпатам на период лавинной опасности.

Источник фото: ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

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В пятницу, 16 февраля, спасателями Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения зафиксировали сход лавин с горы Говерла.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов по зимним Карпатам на период лавинной опасности.

Спасатели напоминают, что во время снегопадов необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

Не выходить в горы в одиночку.

Перед походом обязательно ознакомиться с прогнозом погоды и состоянием снежного покрова.

Внимательно осмотреть склоны перед тем, как ехать или йти.

Не подходить близко к краю снежного покрова.

В случае схождения лавины пытаться убежать в сторону.

Также советуют пользоваться приложением «Спасение в горах».

Источник фото: ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

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