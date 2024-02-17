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Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

Нацгвардія зможе застосовувати кайданки, гумові та пластикові кийки, електрошокери та інші засоби, - Верховна Рада розгляне законопроект

Парламентський Комітет рекомендував до схвалення законопроект, за яким військовослужбовців Національної гвардії наділять правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП.

Суд повинен надати оцінку правомірності дій банку щодо відмови у задоволенні заяви позивача про здійснення реструктуризації кредитної заборгованості, - ВС

Банк відмовив у реструктуризації заборгованості за кредитним договором, - Верховний Суд висловився, чи є зобов’язання банку ефективним способом захисту.

«Нові посадові оклади не вирішили проблем із заробітними платами працівників апаратів судів, виникли лише нові питання» — керівник апарату ПАГС Ольга Пасічник

Як в судах після проведення класифікації посад державної служби та затвердження нових посадових окладів змінився розмір заробітної плати та які проблеми в апараті суду виникають прямо зараз.

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Україна та МВФ розпочали переговори в межах третього перегляду кредитної програми

15:18, 17 лютого 2024
Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.
Україна та МВФ розпочали переговори в межах третього перегляду кредитної програми
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У суботу, 17 лютого місія Міжнародного валютного фонуд на чолі з Гевіном Греєм та представники влади України розпочали переговори щодо третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Від України у зустрічах беруть участь представники Мінфіну, Нацбанку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Зустрічі відбуваються у м. Варшава, Республіка Польща, а також в онлайн форматі.

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