Україна та МВФ розпочали переговори в межах третього перегляду кредитної програми

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

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У суботу, 17 лютого місія Міжнародного валютного фонуд на чолі з Гевіном Греєм та представники влади України розпочали переговори щодо третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Від України у зустрічах беруть участь представники Мінфіну, Нацбанку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Зустрічі відбуваються у м. Варшава, Республіка Польща, а також в онлайн форматі.

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