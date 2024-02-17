Кабмін дав добро АРМА на продаж яхти Медведчука Royal Romance

Наразі вона знаходиться у Хорватії.

Джерело фото: Tjerk Zweers

Кабінет Міністрів України 16 лютого погодив реалізацію Національним агентством з розшуку та менеджменту активів 92-метрової яхти Віктора Медведчука Royal Romance. Наразі вона знаходиться у Хорватії.

Як пояснили у АРМА, внесені Кабміном зміни вперше в історії України унормовують реалізацію арештованого майна за кордоном через електронну платформу «Prozorro.Продажі».

У Нацагентстві зазначили, що ухвалами слідчих суддів Личаківського районного суду міста Львова накладено арешт у кримінальному провадженні на майно юридичної особи-нерезидента LANELIA HOLDINGS LTD, а саме: судно (яхту) ROYAL ROMANCE, та передано в управління АРМА з метою реалізації.

Крім того, АРМА здійснило масштабну роботу по взаємодії з ОГП, Мін’юстом, отримало копію рішення Окружного суду м. Спліт, та копію рішення (апеляція) Окружного суду м. Спліт про конфіскацію судна і передачу Національному агентству для подальшої реалізації. Здійснено запити та отримано відповіді від усіх компетентних державних органів Республіки Хорватія щодо реалізації яхти.

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