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  1. В Україні

У Prozorro.Продажі відбувся перший онлайн-аукціон з продажу арештованого активу

20:37, 10 березня 2024
В Україні провели перший онлайн-аукціон з продажу арештованого активу АРМА.
У Prozorro.Продажі відбувся перший онлайн-аукціон з продажу арештованого активу
Джерело фото: Paz Arando / Unsplash
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На цьому тижні, 6 березня, було проведено перший онлайн-аукціон з продажу арештованого активу, а саме зерна, що знаходилося в управлінні АРМА.

Як повідомили у пресслужбі Апарату ВРУ, перший виставлений на торги арештований лот і аукціон з його реалізації свідчать про те, що почалася відкрита реалізація таких активів.

Перший арештований актив, який був виставлений на аукціон, – це 1,2 тис. тон зерна пшениці озимої 4 класу. На торги зареєструвався один учасник, який і переміг відповідно до чинного законодавства. Запропонована ним ціна становить 4,9 млн гривень, що перевищує стартову.

«Наступні аукціони з продажу арештованого майна майданчики, які за підсумками конкурсів АРМА стануть організаторами, оголосять вже цього місяця», — зазначив СЕО Прозорро.Продажі Сергій Бут.

Також ми писали, що Кабмін дав добро АРМА на продаж яхти Медведчука Royal Romance.

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