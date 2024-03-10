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С начала 2024 года украинцы ввезли около 60 тысяч автомобилей

19:54, 10 марта 2024
13% всех импортируемых авто приходится на электрокары.
С начала 2024 года украинцы ввезли около 60 тысяч автомобилей
Источник фото: TopSphere Media / Unsplash
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За первые два месяца 2024 года украинцы импортировали 58 593 транспортных средств. Об этом пишет «Опендатабот».

Там отмечают, что по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году импорт авто вырос на 34%, однако это все еще почти на четверть меньше, чем за январь и февраль 2021 года.

 

Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в этом году стал Volkswagen - 12,8% от общего количества ввозимых авто. Ему следует RENAULT — 8,7%.

  • VOLKSWAGEN – 7 488 штук
  • RENAULT – 5 102 штук
  • AUDI – 3 484 штук
  • NISSAN – 3 374 штук
  • SKODA – 2 836 штук
  • TOYOTA – 2 583 штук
  • BMW – 2 466 штук
  • FORD – 2 462 штук
  • HYUNDAI – 2 030 штук
  • Остальные – 26 768 штук

В то же время, спрос на электроавто стабильно растет. 8 026 электроавто ввезли в Украину с начала года. Это почти в 8 раз больше, чем за соответствующий период 2021 года. Тогда было ввезено только 1 040 «электричек», пишет «Опендатабот».

В целом электроавто составляют 13% от общего количества импортируемых машин в этом году.

Среди всех электрокаров наибольшим спросом у украинцев пользуется TESLA – 1 672 автомобиля. Сейчас это пятая часть от общего количества ввозимых электрокаров в этом году. На втором месте — VOLKSWAGEN: 1 503 электроавто или 18,7% от всех импортируемых электрокаров.

Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве - 13,7%. В топ-3 попали также Львовщина (10,7%) и Одесщина (7,4%).

Более 44 тысяч авто – это 75% от всех ввезенных автомобилей – были подержанными. Более того, каждое второе авто старше 10 лет.

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