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В феврале украинский автопарк пополнили более 3,9 тысяч электромобилей

07:59, 11 марта 2024
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 3 881 штук.
В феврале украинский автопарк пополнили более 3,9 тысяч электромобилей
Источник фото: Michael Marais / Unsplash
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За прошедший месяц автопарк Украины пополнили 3924 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Там отметили, что по отношению к февральскому году спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.

Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году, составила 24%.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 3 881 штук (новых – 926 штук, подержанных – 2 955 штук).

Из 43 коммерческих электромобилей новыми были всего 2 авто, пишут в ассоциации.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали

  • VOLKSWAGEN ID.4 – 257 единиц;
  • BYD Song Plus – 104 единиц;
  • HONDA eNS1 – 96 единиц;
  • NISSAN Ariya – 71 единиця;
  • HONDA M-NV – 49 единиц.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • NISSAN Leaf – 416 единиц;
  • TESLA Model 3 – 380 единиц;
  • TESLA Model Y – 279 единиц;
  • VOLKSWAGEN e-Golf – 210 единиц;
  • HYUNDAI Kona Electric – 161 единица.

Как мы писали, за первые два месяца 2024 года украинцы импортировали 58 593 транспортных средств. В «Опендатаботе» отмечают, что по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году импорт авто вырос на 34%, однако это все еще почти на четверть меньше, чем за январь и февраль 2021 года.

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