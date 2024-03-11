В феврале украинский автопарк пополнили более 3,9 тысяч электромобилей

За прошедший месяц автопарк Украины пополнили 3924 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».
Там отметили, что по отношению к февральскому году спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.
Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году, составила 24%.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 3 881 штук (новых – 926 штук, подержанных – 2 955 штук).
Из 43 коммерческих электромобилей новыми были всего 2 авто, пишут в ассоциации.
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали
- VOLKSWAGEN ID.4 – 257 единиц;
- BYD Song Plus – 104 единиц;
- HONDA eNS1 – 96 единиц;
- NISSAN Ariya – 71 единиця;
- HONDA M-NV – 49 единиц.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- NISSAN Leaf – 416 единиц;
- TESLA Model 3 – 380 единиц;
- TESLA Model Y – 279 единиц;
- VOLKSWAGEN e-Golf – 210 единиц;
- HYUNDAI Kona Electric – 161 единица.
Как мы писали, за первые два месяца 2024 года украинцы импортировали 58 593 транспортных средств. В «Опендатаботе» отмечают, что по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году импорт авто вырос на 34%, однако это все еще почти на четверть меньше, чем за январь и февраль 2021 года.
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