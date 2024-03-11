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  1. В Україні

Роботу Служби 112 планується розширити на всю Україну до кінця грудня

10:27, 11 березня 2024
Від 1 травня у Дніпрі має запрацювати центр Служби 112, який покриватиме регіони на сході України.
Роботу Служби 112 планується розширити на всю Україну до кінця грудня
Джерело фото: Shutterstock
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Від липня 2023 року в Україні поступово впроваджується єдиний номер допомоги 112. Громадяни замість набору різних номерів екстрених служб можуть набрати один та отримати необхідну допомогу у якнайшвидший термін.

Спершу дзвінок надходить до операторів Служби 112, далі запити скеровують до необхідних підрозділів, які допомагають у тій чи іншій надзвичайній ситуації.

Важливим є те, що на лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення. Вони спілкуватимуться по відеозв’язку з операторами, які володіють жестовою мовою. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання.

Наразі лінія 112 працює вже у двох макрорегіонах України – центральному та західному. Як розповів заступник Міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, від 1 травня у Дніпрі має запрацювати центр Служби 112, який покриватиме регіони на сході України. А вже у вересні планується відкрити четвертий центр, який базуватиметься у місті Одеса, саме він покриватиме південні регіони.

Загалом, відповідно до графіка Міністерства, до кінця грудня 2024 року планується поширити роботу Служби 112 на території всієї України. При цьому, номери профільних екстрених служб 101, 102, 103 і 104 продовжать працювати і після 2024 року.

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