Молодий, енергійний та красивий – команда Байдена запустила рекламу на $30 млн із жартами про його вік

Джо Байден запускає рекламу на $30 мільйонів із жартами про свій вік.

Виборча команда президента США Джо Байдена запустила рекламну кампанію на 30 мільйонів доларів із жартами про вік Байдена у ключових штатах, результати голосування в яких можуть мати вирішальне значення на виборах у листопаді. Про це пише «The Guardian».

60-секундний ролик, який починається з того, що він з посмішкою визнає, що він «не молодий хлопець», з'являється на екранах в той час, коли 81-річний очільник Білого дому намагається заспокоїти стурбованості виборців щодо свого віку.

«Це не секрет. Але ось у чому справа – я знаю, як зробити щось для американського народу», – каже Байден у своїй рекламі.

Наприкінці рекламного ролика продюсер поза кадром просить зробити ще один дубль, на що Байден жартує: «Послухайте, я дуже молодий, енергійний і красивий. якого біса я це роблю?».

У штабі заявили, що рекламний ролик з'явиться під час трансляції «Березневого божевілля» – вирішальних матчів баскетбольного сезону серед чоловічих студентських команд США – на ESPN та TNT, а також на телеканалах Comedy Central та FX.

У свій 81 рік Байден є найстарішим президентом, який коли-небудь домагався переобрання, хоча Дональд Трамп у свої 77 лише на чотири роки молодший.

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