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Кабмін боротиметься з проблемою непритягнення чиновників-корупціонерів до дисциплінарної відповідальності

Закон про запобігання корупції чітко визначає, що посадовці, притягнуті до кримінальної чи адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, притягаються й до дисциплінарної відповідальності, але дисциплінарні провадження відкриваються не більше ніж у 7-10% випадків вчинення таких правопорушень.

З КУпАП виключать відповідальність за недобросовісну конкуренцію і зловживання монопольним становищем, але посилять – за протидію АМКУ

Верховна Рада незабаром розгляне законопроект, який викладає у новій редакції склад відповідальності за створення перешкод працівникам АМКУ та його територіальних відділень у проведенні перевірок, огляду, вилученні майна, документів, предметів чи інших носіїв інформації.

У Вищій раді правосуддя поки що не знають, де розмістити дисциплінарних інспекторів

Визначена для дисциплінарних інспекторів будівля знаходиться у аварійному стані.

Комітет пропонує вилучити із законопроекту про захист бізнесу норму щодо присутності представника Ради бізнес-омбудсмена при обшуках

Комітет рекомендує парламенту схвалити законопроект, спрямований на виконання рішення РНБО, але прибрати обов’язкову присутність представника Ради бізнес-омбудсмена при виконанні ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а також їх участі у проведенні обшуку у підприємця.

Європейський суд з прав людини вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати користувачів порушує Конвенцію

ЄСПЛ вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати порушує саму суть права на повагу до приватного життя і, отже, порушує статтю 8 Конвенції.

  1. У світі

Молодий, енергійний та красивий – команда Байдена запустила рекламу на $30 млн із жартами про його вік

21:12, 10 березня 2024
Джо Байден запускає рекламу на $30 мільйонів із жартами про свій вік.
Молодий, енергійний та красивий – команда Байдена запустила рекламу на $30 млн із жартами про його вік
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Виборча команда президента США Джо Байдена запустила рекламну кампанію на 30 мільйонів доларів із жартами про вік Байдена у ключових штатах, результати голосування в яких можуть мати вирішальне значення на виборах у листопаді. Про це пише «The Guardian».

60-секундний ролик, який починається з того, що він з посмішкою визнає, що він «не молодий хлопець», з'являється на екранах в той час, коли 81-річний очільник Білого дому намагається заспокоїти стурбованості виборців щодо свого віку.

«Це не секрет. Але ось у чому справа – я знаю, як зробити щось для американського народу», – каже Байден у своїй рекламі.

Наприкінці рекламного ролика продюсер поза кадром просить зробити ще один дубль, на що Байден жартує: «Послухайте, я дуже молодий, енергійний і красивий. якого біса я це роблю?».

У штабі заявили, що рекламний ролик з'явиться під час трансляції «Березневого божевілля» – вирішальних матчів баскетбольного сезону серед чоловічих студентських команд США – на ESPN та TNT, а також на телеканалах Comedy Central та FX.

У свій 81 рік Байден є найстарішим президентом, який коли-небудь домагався переобрання, хоча Дональд Трамп у свої 77 лише на чотири роки молодший.

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