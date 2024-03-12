«Не попаду на крючок путина», – министр обороны Германии о сливе разговора о Taurus

Писториус не уволит «лучших офицеров» Германии из-за скандальных разговоров о Taurus.

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На заседании Комитета обороны в Германии министр обороны Борис Писториус выступил в защиту офицеров Бундесвера в связи со скандалом о прослушивании. Он заявил, что не будет увольнять "своих лучших офицеров" даже в случае ошибки, которая произошла в контексте скандального разговора о Taurus. Об этом сообщает Tagesschau.

Предварительно министр провел встречу с ведущими офицерами Бундесвера после специального заседания по вопросам обороны.

В понедельник Писториус сообщил, что инспектор ВВС Инго Герхарц был одним из четырех офицеров, которые присоединились к разговору через незащищенную линию связи. Однако он подчеркнул, что обсуждение возможных последствий является преждевременным, поскольку продолжается дальнейшее расследование.

В то же время глава Минобороны Германии подчеркнул: "Я не хочу... попасть на крючок Путина и уволить моих лучших офицеров, независимо от того, совершили ли они ошибку или нет".

Он отметил, что такой шаг отвечал бы ожиданиям именно Путина.

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