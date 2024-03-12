«Не потраплю на гачок путіна», – міністр оборони Німеччини про злив розмови про Taurus

Пісторіус не звільнить «найкращих офіцерів» Німеччини через скандальні розмови про Taurus.

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На засіданні Комітету оборони у Німеччині міністр оборони Борис Пісторіус виступив на захист офіцерів Бундесверу у зв'язку зі скандалом щодо прослуховування. Він заявив, що не звільнятиме «своїх найкращих офіцерів» навіть у випадку помилки, яка відбулася у контексті скандальної розмови про Taurus. Про це повідомляє Tagesschau.

Попередньо міністр провів зустріч з провідними офіцерами Бундесверу після спеціального засідання з питань оборони.

У понеділок Пісторіус повідомив, що інспектор ВПС Інго Герхарц був одним із чотирьох офіцерів, які приєдналися до розмови через незахищену лінію зв'язку. Проте він підкреслив, що обговорення можливих наслідків є передчасним, оскільки триває подальше розслідування.

Водночас глава Міноборони Німеччини наголосив: «Я не хочу… потрапити на гачок путіна і звільнити моїх найкращих офіцерів, незалежно від того, чи зробили вони помилку, чи ні».

Він зауважив, що такий крок відповідав би очікуванням саме путіна.

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