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  1. В Україні

МОЗ затвердило новий порядок надання психіатричної допомоги в стаціонарних умовах

12:42, 12 березня 2024
МОЗ змінює систему і підходи у цій сфері.
МОЗ затвердило новий порядок надання психіатричної допомоги в стаціонарних умовах
Джерело фото: pexels.com
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Уперше з 2000 року затверджено комплексний документ, який визначає порядок надання психіатричної допомоги в стаціонарних умовах та базується на міжнародних стандартах поводження з людьми, які страждають на психічні розлади, з огляду на пріоритет прав і гідності людини, зазначених у Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод 1950 року.  

Затверджений наказ змінює підходи у лікуванні пацієнтів психіатричних лікарень.

Як роз’яснили у МОЗ, затверджений порядок сприятиме доступності та вдосконаленню послуг з охорони психічного здоровʼя шляхом підвищення ефективності діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів. Він має на меті захист прав пацієнтів у психіатричних закладах, зокрема права пацієнтів на гідні умови перебування та лікування; запобігання будь-якій формі фізичного, психологічного чи експлуатаційного насильства над пацієнтами.

«Психіатричний стаціонар – це не тюрма і не виправна колонія, а медичний заклад, де пацієнти отримують необхідну їм допомогу і лікування», – наголосив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Поміж іншого новий порядок надання психіатричної допомоги в стаціонарних умовах передбачає:

  • заборону надавати психіатричну допомогу особам до 18 років у відділеннях для дорослих;
  • обовʼязковий огляд та фіксацію всіх тілесних ушкоджень у разі госпіталізації пацієнта;
  • заборону замикати вхідні двері до приміщень та палат і встановлювати ґрати на вікнах палат;
  • гарантії вільного спілкування пацієнтів з відвідувачами без присутності персоналу;
  • право вести телефонні розмови та користуватися мережею Інтернет;
  • необмежене конфіденційне спілкування з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, адвокатом, законним представником, представниками міжнародних організацій;
  • відповідність приміщень, що використовуються для психіатричної допомоги у стаціонарних умовах, вимогам державних будівельних норм, державних медико-санітарних нормативів та державних медико-санітарних правил, що визначені для такого виду закладів;
  • постійний та вільний доступ пацієнтів до питної води, засобів гігієни, санітарного обладнання.

З наказом від 7.12.2023 № 2085, яким затверджено Порядок надання психіатричної допомоги в стаціонарних умовах, який визначає механізм надання такої допомоги з огляду на пріоритет прав і гідності людини, можна ознайомитися нижче:

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