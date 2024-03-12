Минздрав утвердил новый порядок предоставления психиатрической помощи в стационарных условиях

Минздрав изменяет систему и подходы в этой сфере.

Источник фото: pexels.com

Впервые с 2000 года утвержден комплексный документ, определяющий порядок предоставления психиатрической помощи в стационарных условиях и основанный на международных стандартах обращения с людьми, которые страдают на психические расстройства, учитывая приоритет прав и достоинства человека, указанных в Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года.

Утвержденный приказ изменяет подходы к лечению пациентов психиатрических больниц.

Как разъяснили в Минздраве, утвержденный порядок будет способствовать доступности и совершенствованию услуг по охране психического здоровья путем повышения эффективности диагностических, лечебных и профилактических мероприятий. Целью является защита прав пациентов в психиатрических учреждениях, в частности права пациентов на достойные условия пребывания и лечения; предотвращение любой формы физического, психологического или эксплуатационного насилия над пациентами.

«Психиатрический стационар – это не тюрьма и не исправительная колония, а медицинское учреждение, где пациенты получают необходимую им помощь и лечение», – подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В частности, новый порядок предоставления психиатрической помощи в стационарных условиях предусматривает:

запрет на предоставление психиатрической помощи лицам до 18 лет в отделениях для взрослых;

обязательный осмотр и фиксацию всех телесных повреждений при госпитализации пациента;

запрет запирать входную дверь в помещения и палаты и устанавливать решетку на окнах палат;

гарантии свободного общения пациентов с посетителями без присутствия персонала;

право вести телефонные разговоры и воспользоваться сетью Интернет;

неограниченное конфиденциальное общение с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, адвокатом, законным представителем, представителями международных организаций;

соответствие помещений, используемых для психиатрической помощи в стационарных условиях, требованиям государственных строительных норм, государственных медико-санитарных нормативов и государственных медико-санитарных правил, определенных для такого вида учреждений;

постоянный и свободный доступ пациентов к питьевой воде, средствам гигиены, санитарному оборудованию.

С приказом от 7.12.2023 № 2085, которым утвержден Порядок предоставления психиатрической помощи в стационарных условиях, определяющий механизм предоставления такой помощи с учетом приоритета прав и достоинства человека, можно ознакомиться ниже:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.