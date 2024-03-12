Что празднуют 12 марта и какие памятные события произошли в этот день

12 марта отмечают Всемирный день против киберцензуры.

фото из открытых источников

Во вторник, 12 марта, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Сегодня Всемирный день против киберцензуры. Создан по инициативе организаций «Репортеры без границ» и Amnesty International в 2008 году. Этот день призван привлечь внимание к тому, как власти разных стран препятствуют свободе слова в интернете.

Также 12 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой. Событие было создано в 2008 году по инициативе Всемирной ассоциации пациентов и Всемирной организации обществ глаукомы.

А еще сегодня – Всемирный день ананаса. Идея празднования принадлежит специалистам-селекционерам, занимающимся выведением новых сортов этого плода.

Верующие чтят память преподобного Феофана Исповедника.

Памятные события:

1910 - Футбольная сборная Англии разгромила команду Франции со счетом 20:0. Нападающий Дэй забил 11 голов;

1947 - Президент США Гарри Трумэн выдвинул внешнеполитическую программу ("Доктрина Трумэна"), согласно которой Америка готова оказывать помощь всем "свободным народам" против угрозы коммунизма;

1968 - Маврикий получил независимость;

1989 - Тим Бернерс-Ли предложил глобальный гипертекстовый проект, ныне известный как Всемирная паутина;

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Кубой;

1994 - Первые 32 женщины ординированы в священники Церкви Англии в Бристольском соборе.

1999 - Чехия, Польша и Венгрия вступили в НАТО;

2000 - Папа Римский Иоанн Павел II публично извинился за грехи Католической Церкви перед человечеством;

2003 - ВОЗ выпустила глобальное оповещение о вспышке коронавируса SARS-CoV.

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