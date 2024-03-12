Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ежемесячная зарплата детективов и прокуроров САП примерно соответствует зарплате на линии фронта – Анастасия Радина объяснила, хватит ли бюджета

Средств на антикоррупционные органы хватит даже в условиях ограниченного финансирования – председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

В УПК исправят недостатки технического характера

В частности, в статье 309 УПК формулировки исправят на «другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».

В КУоАП введут ответственность за нарушение правил добропорядочного лоббирования

Верховная Рада примет в целом закон, устанавливающий ответственность за незаконное осуществление лоббирования и нарушение законодательства в сфере лоббирования

Украину будут тщательно и постоянно оценивать на предмет борьбы коррупцией и организации судебной системы – Посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Еврокомиссия на этой неделе оценит выполнение Украиной 4 рекомендаций – Посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

«Мы ждем на конкурс компетентных, добропорядочных кандидатов. Людей, которые любят и умеют работать» - член ВККС Олег Колиуш

В ВККС рассказали, как будет проходить конкурс в Высший антикоррупционный суд и АП ВАКС, и на что кандидатам нужно обратить внимание.

  1. Общество

Что празднуют 12 марта и какие памятные события произошли в этот день

09:59, 12 марта 2024
12 марта отмечают Всемирный день против киберцензуры.
Что празднуют 12 марта и какие памятные события произошли в этот день
фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 12 марта, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Сегодня Всемирный день против киберцензуры. Создан по инициативе организаций «Репортеры без границ» и Amnesty International в 2008 году. Этот день призван привлечь внимание к тому, как власти разных стран препятствуют свободе слова в интернете.

Также 12 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой. Событие было создано в 2008 году по инициативе Всемирной ассоциации пациентов и Всемирной организации обществ глаукомы.

А еще сегодня – Всемирный день ананаса. Идея празднования принадлежит специалистам-селекционерам, занимающимся выведением новых сортов этого плода.

Верующие чтят память преподобного Феофана Исповедника.

Памятные события:

1910 - Футбольная сборная Англии разгромила команду Франции со счетом 20:0. Нападающий Дэй забил 11 голов;

1947 - Президент США Гарри Трумэн выдвинул внешнеполитическую программу ("Доктрина Трумэна"), согласно которой Америка готова оказывать помощь всем "свободным народам" против угрозы коммунизма;

1968 - Маврикий получил независимость;

1989 - Тим Бернерс-Ли предложил глобальный гипертекстовый проект, ныне известный как Всемирная паутина;

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Кубой;

1994 - Первые 32 женщины ординированы в священники Церкви Англии в Бристольском соборе.

1999 - Чехия, Польша и Венгрия вступили в НАТО;

2000 - Папа Римский Иоанн Павел II публично извинился за грехи Католической Церкви перед человечеством;

2003 - ВОЗ выпустила глобальное оповещение о вспышке коронавируса SARS-CoV.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді