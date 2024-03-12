В ГУР прокомментировали прорыв границы рф: Российские добровольцы действуют автономно и имеют на это право

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что легион «Свобода россии», РДК и Сибирский батальон действуют как самостоятельные подразделения на территории рф, ведь к ним относятся граждане рф.

12 марта легион "Свобода россии", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородской области, писали российские паблики. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал события в рф, отметив, что бойцы добровольческих батальонов действуют автономно и имеют на это право.

"Легион "Свобода россии", РДК, "Сибирский батальон" на территории так называемой россии действуют автономно, как самостоятельные структуры и организации, выполняя свои общественно-политические задачи", - сказал Юсов в комментарии РБК-Украина.

Он добавил, что, вероятно, сейчас речь идет о совместной операции данных структур на этой территории.

"В конце концов, они граждане россии и имеют на это полное право", - добавил Юсов.

Тем временем в Телеграм-каналах публикуют видео из Курской и Белгородской области, где слышны выстрелы и взрывы.