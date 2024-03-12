В ГУР прокомментировали прорыв границы рф: Российские добровольцы действуют автономно и имеют на это право

12 марта легион "Свобода россии", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородской области, писали российские паблики. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал события в рф, отметив, что бойцы добровольческих батальонов действуют автономно и имеют на это право.
"Легион "Свобода россии", РДК, "Сибирский батальон" на территории так называемой россии действуют автономно, как самостоятельные структуры и организации, выполняя свои общественно-политические задачи", - сказал Юсов в комментарии РБК-Украина.
Он добавил, что, вероятно, сейчас речь идет о совместной операции данных структур на этой территории.
"В конце концов, они граждане россии и имеют на это полное право", - добавил Юсов.
Тем временем в Телеграм-каналах публикуют видео из Курской и Белгородской области, где слышны выстрелы и взрывы.
Напомним, что легион "Свобода россии" заявил, что пересек границу и идет на российские выборы, чтобы "освободить россиян от бедности, страха и диктатуры".
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