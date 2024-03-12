Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Щомісячна зарплата детективів і прокурорів САП приблизно відповідає зарплаті на лінії фронту – Анастасія Радіна пояснила, чи вистачить бюджету

Коштів на антикорупційні органи вистачить навіть в умовах обмеженого фінансування – голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна

У КПК виправлять недоліки технічного характеру

Зокрема, у статті 309 КПК формулювання виправлять на «інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді».

У КУпАП запровадять відповідальність за порушення правил доброчесного лобіювання

Верховна Рада ухвалить в цілому закон, який встановлює відповідальність за незаконне здійснення лобіювання та за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Україну будуть ретельно і постійно оцінювати на предмет боротьби з корупцією і організації судової системи – Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Єврокомісія цього тижня оцінить виконання Україною 4 рекомендацій – Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

«Ми чекаємо на конкурс компетентних, доброчесних кандидатів. Людей, які люблять та вміють працювати» — член ВККС Олег Коліуш

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс до Вищого антикорупційного суду і АП ВАКС, та на що кандидатам звернути увагу.

  1. В Україні
  2. / У світі

В ГУР прокоментували прорив кордону рф: Російські добровольці діють автономно та мають на це право

09:42, 12 березня 2024
Представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що легіон «Свобода росії», РДК і Сибірський батальйон діють як самостійні підрозділи на території росії, адже до них належать громадяни рф.
В ГУР прокоментували прорив кордону рф: Російські добровольці діють автономно та мають на це право
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

12 березня легіон "Свобода росії", РДК та Сибірський батальйон зайшли в Курську та Бєлгородську області, писали російські пабліки. Представник Головного управляння розвідки України Андрій Юсов прокоментував події у рф, зазначивши, що бійці добровольчих батальйонів діють автономно та мають на це право.

"Легіон "Свобода росії", РДК, "Сибірський батальон" на територїї так званої рф діють автономно, як самостійні структури та організації, виконуючи свої суспільно-політичні задачі", - сказав Юсов у коментарі РБК-Україна.

Він дадав, що, ймовірно, зараз мова йде про спільну операцію даних структур на цій території.

"Зрештою, вони громадяни рф та мають на це повне право", - додав Юсов.

Тим часом у Телеграм-каналах публікують відео з Курської та Бєлгородської області, де чутно постріли та вибухи.

Нагадаємо, що легіон "Свобода росії" заявив, що перетнув кордон та йде на російські вибори, аби "звільнити росіян від бідності, страху та диктатури". 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді