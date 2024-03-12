В ГУР прокоментували прорив кордону рф: Російські добровольці діють автономно та мають на це право

Представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що легіон «Свобода росії», РДК і Сибірський батальйон діють як самостійні підрозділи на території росії, адже до них належать громадяни рф.

12 березня легіон "Свобода росії", РДК та Сибірський батальйон зайшли в Курську та Бєлгородську області, писали російські пабліки. Представник Головного управляння розвідки України Андрій Юсов прокоментував події у рф, зазначивши, що бійці добровольчих батальйонів діють автономно та мають на це право.

"Легіон "Свобода росії", РДК, "Сибірський батальон" на територїї так званої рф діють автономно, як самостійні структури та організації, виконуючи свої суспільно-політичні задачі", - сказав Юсов у коментарі РБК-Україна.

Він дадав, що, ймовірно, зараз мова йде про спільну операцію даних структур на цій території.

"Зрештою, вони громадяни рф та мають на це повне право", - додав Юсов.

Тим часом у Телеграм-каналах публікують відео з Курської та Бєлгородської області, де чутно постріли та вибухи.