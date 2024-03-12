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  1. Суд інфо

Відкритий та закритий розгляд справи: коли суд приймає рішення про закрите судове засідання

10:18, 12 березня 2024
Чи може бути ініціатором закритого розгляду один з учасників справи, а не суд — роз’яснення.
Відкритий та закритий розгляд справи: коли суд приймає рішення про закрите судове засідання
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Закарпатський апеляційний суд розповів про особливості відкритого та закритого розгляду судових справ, які є підстави для проведення закритого судового засідання. 

Розгляд справ відбуваються відкрито?

Згідно статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

  1. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Кожен, хто не є стороною у справі, має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.
  2. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом. Учасники судового процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання допускається за рішенням суду.
  3. При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому процесуальним законом.

Коли справа розглядається у закритому засіданні?

Згідно вже згаданої статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за вмотивованим рішенням суду у випадках, передбачених процесуальним законом.

Зокрема, суд приймає рішення про закритий розгляд у випадку:

  • якщо обвинуваченим є неповнолітній;
  • розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;
  • необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи;
  • якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом;
  • необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Чи може бути ініціатором закритого розгляду один з учасників справи, а не суд?

Суд може розглядати можливість проведення судового розгляду справи у форматі закритого провадження на підставі відповідного клопотання учасників процесу. Проте це не означає, що ці клопотання мають задовольнятися судом автоматично. Для задоволення такого клопотання учасник справи повинен обґрунтовано довести, що відкритий розгляд завдасть шкоди певному її інтересу. Суд має дати оцінку вказаним обставинам, чітко визначити, хто найбільше потребує судового розгляду в закритому режимі, з яких мотивів,  і лише після того ухвалити відповідне рішення.

Про розгляд справи у закритому судовому засіданні суд зобов’язаний постановити в нарадчій кімнаті мотивовану ухвалу, яка оголошується негайно.

Хто присутній на закритому судовому розгляді?

На судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники кримінального провадження. В разі потреби — інші учасники судового процесу, наприклад, свідки, експерти, перекладачі, фахівці. Суд попереджає зазначених осіб про обов'язок не розголошувати інформацію, для захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбуваються на закритому судовому засіданні.

Як відбувається оголошення судового рішення, якщо розгляд був закритим?

Якщо розгляд справи відбувався у закритому судовому засіданні, то прилюдно оголошують лише вступну й резолютивну частини рішення, якщо такі частини не містять інформації, для захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій проводили на закритому судовому засіданні.

Якщо вступна та (або) резолютивна частини рішення містять таку інформацію, їх оголошують на закритому судовому засіданні.

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