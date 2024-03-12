Чому перемогу «20 днів у Маріуполі» вирізали з міжнародної телеверсії «Оскар»: в Disney пояснили

Компанія Disney Entertainment заявляє, що нагородження українського документального фільму «20 днів у Маріуполі» не потрапило до скороченої міжнародної телеверсії церемонії «Оскар» через часові обмеження.

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У міжнародну скорочену телевізійну версію "Оскара" не увійшов епізод нагородження українського документального фільму "20 днів у Маріуполі". Компанія Disney Entertainment пояснила причину.

Там заявили, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90-хвилинної версії для міжнародної аудиторії "через часові обмеження".

За даними Голосу Америки, рішення про скорочення ухвалили ще декілька тижнів тому і воно було повʼязане з часовими обмеженнями.

Компанія посилається на те, що номінації обирали ще під час планування, яке було наприкінці лютого. Тоді імена переможців ще не були відомі.

"Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, зокрема "20 днів у Маріуполі", до скороченої версії включено", — заявили в Disney Entertainment.

Водночас представники наголосили, що ліцензії на показ повної та скороченої 90-хвилинної версії церемонії в Україні надали Суспільному.

Раніше повідомлялося, що перемогу фільму "20 днів у Маріуполі" не показали в скороченій міжнародній телеверсії 96-ї церемонії вручення премії "Оскар".

Документальний фільм режисера Мстислава Чернова став першою стрічкою від України, що здобула премію "Оскар".

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