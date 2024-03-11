Нагородження «20 днів у Маріуполі» вирізали з міжнародної телеверсії «Оскар» — ЗМІ

Перемогу фільму «20 днів у Маріуполі» не показали в скороченій міжнародній телеверсії 96-ї церемонії вручення премії «Оскар».

Як відомо, документальний фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова став першою стрічкою від України, що здобула премію «Оскар».

Проте перемогу фільму «20 днів у Маріуполі» та промову режисера стрічки Мстислава Чернова не показали в скороченій міжнародній телеверсії 96-ї церемонії вручення премії «Оскар». Про це заявило «Суспільне», яке є транслятором церемонії в Україні.

На «Суспільному» повідомили, що 11 березня планували показати міжнародну скорочену версію «Оскара», проте виявили, що організатори вирізали нагородження українських документалістів.

Після цього компанія висловила обурення організаторам — компанії The Walt Disney Company — та вирішила показати українським глядачам повну версію замість скороченої.

Зазначається, що у 2023 році в скороченій міжнародній телеверсії знайшлося місце для номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм». Тоді перемогу здобула стрічка про Олексія Навального. Також організатори залишили політичну промову його дружини Юлії на врученні нагороди.

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