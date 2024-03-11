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Український консул перевірив інформацію про блокування пасажирських автобусів на кордоні

21:27, 11 березня 2024
В моменті перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав в напрямку України.
Український консул перевірив інформацію про блокування пасажирських автобусів на кордоні
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Консул Генерального консульства України в Любліні Сергій Царук побував на пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин», де не побачив проблем з блокуванням пасажирських перевезень, але зустрівся з польськими перевізниками і акцентував на неприпустимості затримки проїзду пасажирських автобусів. Про це повідомили на Facebook-сторінці консульства.

Зазначається, що поліція заперечила факти навмисного блокування протестувальниками пасажирських автобусів. Сповільнення руху може бути спричинене технічними причинами, повʼязаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до півгодини часу. 

В моменті перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав в напрямку України, - додають у консульстві.

Крім того, Генеральне консульство України в Любліні окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити в подальшому безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.

Раніше ми писали, що протягом тижня польські протестувальники планують блокувати рух українських вантажівок.

Польські фермери анонсували протест по всій країні 20 березня.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги поляків про повну блокаду кордону з Україною. 

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