Блокування автобусів польськими протестувальниками: на КПП «Дорогуськ» виїхав український консул

Консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше ми писали, польські протестувальники разом із поліцією почали зупиняти пасажирські автобуси з українцями.

Через інцидент до пункту перетину кордону «Ягодин-Дорогуськ» виїхав український консул. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич на своїй сторінці у Facebook.

«У звʼязку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні», - написав посол.

Він зазначив, що консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.

Також Василь Зварич додав, що рух авто і пасажирських автобусів має відбуватися без жодних перешкод, як і до цього часу.

Раніше ми писали, що протягом тижня польські протестувальники планують блокувати рух українських вантажівок.

Польські фермери анонсували протест по всій країні 20 березня.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги поляків про повну блокаду кордону з Україною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.