Реєстрація прав на нерухомість: що зміниться з 12 березня

Кабмін врегулював перевірку набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

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З 12 березня 2024 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2024 року № 239, якою внесено зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу.

У зв’язку з цими змінами, перш за все, документом внесено зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Зокрема, встановлено додатковий протокол нотаріусної перевірки набувача, який подається для державної реєстрації права власності у зв'язку з передачею у власність різних категорій юридичних та фізичних осіб земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Постановою також внесено зміни до Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним Земельним кодексом. Вона регулює випадки, коли нотаріус зобов'язаний провести перевірку набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення у разі звернення до нього за вчиненням нотаріальної дії, що передбачає набуття права власності на таку ділянку.

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