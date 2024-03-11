Жінка ухилялася від сплати аліментів на двох дітей: яке покарання обрав суд

Жінка мала заборгованість за аліментами у розмірі 160 220 грн.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув у спрощеному провадженні без виклику учасників кримінальне провадження щодо жінки, яка ухилялася від сплати аліментів. Про це повідомляє пресслужба суду.

Згідно обвинувального акту та матеріалів досудового розслідування, 35 – річна мешканка с. Іванків Бориспільського району Київської області з березня 2021 року та по теперішній час ухилялася від сплати аліментів на утримання двох своїх дітей, а саме: дочки 15 років та сина 12 років.

Не маючи обмежень та протипоказань по стану здоров’я, тобто є працездатною особою, має мінливі заробітки, заходів щодо погашення заборгованості не вживає, на попередження державних виконавців про кримінальну відповідальність не реагує, таким чином вона злісно ухиляється від сплати аліментів, внаслідок чого виникла заборгованість у розмірі 160 220 грн.

Дії обвинуваченої кваліфіковані відповідно до ч. 1 ст. 164 КК України — злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів).

Обставиною, яка пом’якшує покарання згідно з ст. 66 КК України, суд визнав щире каяття, сприяння досудовому розслідуванню та суду у встановленні істини у справі.

Бориспільський міськрайонний суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального проступку та призначив покарання у виді громадських робіт строком 80 годин.

З повним текстом вироку можна ознайомитися на сайті ЄДРСР № 359/2051/24.

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