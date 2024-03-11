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Женщина уклонялась от уплаты алиментов на двоих детей: какое наказание избрал суд

18:00, 11 марта 2024
У женщины была задолженность по алиментам в размере 160 220 грн.
Женщина уклонялась от уплаты алиментов на двоих детей: какое наказание избрал суд
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Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел в упрощенном производстве без вызова участников уголовное производство в отношении уклоняющейся от уплаты алиментов женщины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно обвинительному акту и материалам досудебного расследования, 35-летняя жительница с. Иванков Бориспольского района Киевской области с марта 2021 года и по настоящее время уклонялась от уплаты алиментов на содержание двух своих детей, а именно: дочери 15 лет и сына 12 лет.

Не имея ограничений и противопоказаний по состоянию здоровья, то есть является трудоспособным лицом, имеет меняющиеся заработки, мер по погашению задолженности не принимает, на предупреждение государственных исполнителей об уголовной ответственности не реагирует, таким образом, она злостно уклоняется от уплаты алиментов, вследствие чего возникла задолженность в размере 160 220 грн.

Действия обвиняемой квалифицированы в соответствии с ч. 1 ст. 164 УК Украины – злостное уклонение от уплаты установленных решением суда средств на содержание детей (алиментов).

Обстоятельством, смягчающим наказание согласно ст. 66 УК Украины, суд признал искреннее раскаяние, содействие досудебному расследованию и суду в установлении истины по делу.

Бориспольский горрайонный суд признал женщину виновной в совершении уголовного проступка и назначил наказание в виде общественных работ сроком 80 часов.

С полным текстом приговора можно ознакомиться на сайте ЕГРСР №359/2051/24.

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