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  1. В мире

Есть ли российские советники в окружении Папы Римского, – рассказал посол Украины в Ватикане

17:06, 11 марта 2024
По словам посла Украины, многие лица со связями с россией могут быть в Риме.
Есть ли российские советники в окружении Папы Римского, – рассказал посол Украины в Ватикане
Источник фото: reuters
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Как мы ранее писали, Папа Римский Франциск призвал Украину к переговорам с рф. Понтифик считает, что "сильнее будет тот, кто будет иметь мужество поднять белый флаг"

Впоследствии директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил слова Папы Римского, что говоря о войне в Украине, Франциск использовал фразу "белый флаг", не имея в виду то, что украинской стороне надо капитулировать.

Зато чрезвычайный и полномочный посол Украины при Святом престоле (Ватикане) Андрей Юраш в интервью Радио Свобода отметил, что действительно много лиц, которые имеют связи с россией и российской церковью, могут присутствовать в Риме и других местах. Он отметил, что это частично касается наследия и убеждений некоторых представителей католической высшей иерархии, включая самого папу. Но он также подчеркнул, что это лишь один аспект и нельзя сведение всего окружения папы к абстрактной пророссийской ауре.

"Это комплексный вопрос. Да, много людей есть и в Риме, и не только в Риме, которые имеют в своем бэкграунде традицию взаимоотношений с россией и русской церковью. И для них не так легко это оставить", - сказал Юраш.

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