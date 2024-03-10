У Ватикані пояснили резонансну заяву Папи Римського щодо України та «білого прапора»

Слова понтифіка про війну в Україні вирішив пояснити директор пресслужби Ватикану.

Як раніше повідомлялося, Папа Римський Франциск у своїй заяві закликав Україну до переговорів з рф. Понтифік вважає, що «сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор».

Згодом директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні пояснив слова Папи Римського.

За його словами, Франциск в інтерв'ю, говорячи про війну в Україні, використав фразу «білий прапор», не маючи на увазі те, що українській стороні треба капітулювати.

Образ «білого прапора» під час бесіди з понтифіком використав інтерв'юер, і Папа Римський у відповідь вжив запропоновану фразу, щоб нею позначити перемир'я, якого можна домогтися «завдяки відвазі переговорів», публікує Vatican News слова Бруні.

«…В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, Папа чітко заявив: «Переговори ніколи не є капітуляцією», - сказав він.

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