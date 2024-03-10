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ЄСІТС чекає функціональний аудит, під час якого будуть збирати думки адвокатів для оновлення концепції електронного суду, - Денис Маслов

Стало відомо, коли оновлять автоматизоване діловодство судів.

Саме по собі посилання на інформацію, згенеровану ChatGPT, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами – окрема думка судді ВС

Саме по собі посилання на інформацію, що була згенерована за допомогою технологій ШІ, за відсутності інших обґрунтованих обставин, які б свідчили про недобросовісні процесуальні дії особи, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами, зазначила в окремій думці суддя ВС Ганна Вронська.

Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

  1. У світі

У Ватикані пояснили резонансну заяву Папи Римського щодо України та «білого прапора»

08:36, 10 березня 2024
Слова понтифіка про війну в Україні вирішив пояснити директор пресслужби Ватикану.
У Ватикані пояснили резонансну заяву Папи Римського щодо України та «білого прапора»
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Як раніше повідомлялося, Папа Римський Франциск у своїй заяві закликав Україну до переговорів з рф. Понтифік вважає, що «сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор».

Згодом директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні пояснив слова Папи Римського.

За його словами, Франциск в інтерв'ю, говорячи про війну в Україні, використав фразу «білий прапор», не маючи на увазі те, що українській стороні треба капітулювати.

Образ «білого прапора» під час бесіди з понтифіком використав інтерв'юер, і Папа Римський у відповідь вжив запропоновану фразу, щоб нею позначити перемир'я, якого можна домогтися «завдяки відвазі переговорів», публікує Vatican News слова Бруні.

«…В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, Папа чітко заявив: «Переговори ніколи не є капітуляцією», - сказав він.

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