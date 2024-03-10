Орбан шукає диктатуру: Байден розкритикував зустріч Трампа з прем'єром Угорщини

Джо Байден відреагував на зустріч Дональда Трампа з Віктором Орбаном.

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Після цього президент США Джон Байден розкритикував екс-президента та свого конкурента на виборах Дональда Трампа за цю зустріч. Заяву він зробив на передвиборчому мітингу перед своїми прихильниками, передає The Guardian.

«Ви знаєте, з ким він зустрічається сьогодні, у Мар-а-Лаго? З Орбаном, який прямо заявляв, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури...», - зазначив президент США.

Байден також додав, що виступає за майбутнє, «в якому ми будемо захищати демократію, а не применшувати її».

Раніше Віктор Орбан заявив, що треба закрити доступ на європейський ринок для української агропродукції.

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