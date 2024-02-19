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Віктор Орбан заявив, що треба закрити доступ на європейський ринок для української агропродукції

15:37, 19 лютого 2024
Прем’єр Угорщини Орбан переконаний, що Брюссель позбавляє європейських фермерів засобів до існування.
Віктор Орбан заявив, що треба закрити доступ на європейський ринок для української агропродукції
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що потрібно припинити допуск української агропродукції на європейський ринок, передає Magyar Nemzet.

За його словами, "проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель приймає правила, які роблять виробництво для них все більш і більш дорогим", але водночас ЄС дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.

Він додав, що в Угорщині також діють такі правила, але при цьому ЄС дозволяє ввозити в Європу сільськогосподарську продукцію з країн, де такі ж правила не діють.

"Це означає, що українська сільгосппродукція не повинна бути допущена на європейський ринок", – наголосив Орбан.

За словами Орбана, фермерів ніхто не слухає, вони відчувають, що відстань між ними та особами, які приймають рішення в Брюсселі, як небо від землі.

"Це неможливо. Правила потрібно змінювати", - каже прем’єр-міністр Угорщини.

Раніше ми писали, що міністр юстиції Денис Малюська дорогою до Варшави зупинився на українсько-польському кордоні, щоб поговорити з місцевими фермерами, які блокують кордон. 

Як повідомлялося, у польському Вроцлаві фермери закидали яйцями представництво Єврокомісії. 

Нагадаємо, протести на кордоні з Польщею можуть затримувати гуманітарну допомогу.

Також ми писали, що Польща планує ввести перевірки українського зерна на кордоні.

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