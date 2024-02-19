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  1. В Україні

В Україні може з'явиться інформаційна база житла для ВПО

15:37, 19 лютого 2024
На даний момент є близько 500 житлових об’єктів, які можуть розглядатися як житло для переселенців, але відповідного механізму, як можна тимчасово заселити туди ВПО, немає.
В Україні може з'явиться інформаційна база житла для ВПО
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В Україні планують інвентаризувати об’єкти, які можуть бути потенційно придатними для проживання ВПО. У результаті має з’явитися інформаційна база даних для переселенців із класифікацією житла – «придатне для проживання», «потребує поточного ремонту», «потребує капітального ремонту» тощо.

Як повідомили у пресслужбі партії «Слуга народу», рішення ухвалили члени чергового засідання Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту прав ВПО.

Також ТСК підтримала ідею створення законодавчого механізму тимчасового використання активів, що передані в управління АРМА. Наприклад, на даний момент є близько 500 житлових об’єктів, які можуть розглядатися як житло для переселенців, але відповідного механізму, як можна тимчасово заселити туди ВПО, немає.

Як зазначив голова ТСК, нардеп Павло Фролов, на рівні парламенту необхідно створити правовий акт, який дозволить провести інвентаризацію.

«Фонд держмайна бачить 20,5 тис об’єктів житлового фонду. По тих об’єктах треба працювати на місці, встановлювати, чи вони придатні для проживання, створити інфобазу в тому числі для того, аби залучати міжнародних донорів, благодійні організації для покращення умов проживання», – зазначив він.

Зі свого боку народний депутат Максим Ткаченко зазначив, що стоїть завдання наступне: напрацювати механізм аудиту, об’єднати зусилля держструктур, які реально можуть допомогти переселенцям. Це ОВА, Фонд держмайна, АРМА — агенція, яка займається управлінням заарештованим майном, серед якого багато активів, що мають стосунок до рф та її громадян.

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