До України йде суттєве потепління: прогноз погоди

У найближчі дні прогнозують теплу та сонячну погоду у багатьох областях.

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Найближчим часом в Україні потеплішає. У багатьох регіонах спостерігатиметься відлига та сонячна погода. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

20 лютого прогнозують мінливу хмарність та невеликий мокрий сніг із дощами у Київській, Вінницькій та Чернігівській областях. На решті території - без опадів.

Очікується переважно південний вітер у 5-10 м/с.

У Києві 20 лютого вночі без опадів, удень невеликий мокрий сніг і дощ.

"Температура вночі -1-6, у східних областях до -9, вдень від -2 до +3, на півдні країни до +6; в західних областях вночі близько 0, вдень +3+8", - кажуть синоптики.

Наступні 5 днів в країні будуть теплими. Пікова відлига настане 24 лютого. Вдень в центральних та південних регіонах буде до +15 градусів.

Лише у західних регіонах передбачаються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

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