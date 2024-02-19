В Украину идет существенное потепление: прогноз погоды

В ближайшие дни прогнозируется теплая и солнечная погода во многих областях.

В ближайшее время в Украине станет теплее. Во многих регионах наблюдается оттепель и солнечная погода. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

20 февраля прогнозируется переменная облачность и небольшой мокрый снег с дождями в Киевской, Винницкой и Черниговской областях. На остальной территории - без осадков.

Ожидается преимущественно южный ветер в 5-10 м/с.

В Киеве 20 февраля ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь.

"Температура ночью -1-6, в восточных областях до -9, днем от -2 до +3, на юге страны до +6; в западных областях ночью около 0, днем +3+8", – говорят синоптики.

Следующие 5 дней в стране будут тёплыми. Пиковая оттепель наступит 24 февраля. Днем в центральных и южных регионах будет до +15 градусов.

Лишь в западных регионах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

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