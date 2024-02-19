Шевченковский райсуд Киева сообщил о наличии 7 вакантных должностей

В Шевченковском районном суде Киева ищут секретаря судебного заседания, начальника отдела документального обращения и других специалистов.

Шевченковский районный суд Киева сообщил о наличии вакантных должностей. Об этом говорится в пресс-службе суда.

Суд ищет:

- секретаря судебного заседания;

- начальника отдела документального обращения, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан;

- главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел;

- главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях;

- главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел;

- главного специалиста по обеспечению связей со средствами массовой информации;

- судебного распорядителя.

«В то же время сообщаем о возможности стажировки в целях дальнейшего замещения данных вакантных должностей.

Более подробную информацию о занятиях вакантных должностей можно получить в отделе кадровой работы и управления персоналом Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-я, кабинет 202, тел. (044) 298-58-75», - говорится в сообщении.

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