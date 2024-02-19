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Реформу оплати праці державних службовців планують продовжити.

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Конкурс на заступника голови ДСА з питань цифровізації застряг на етапі спецперевірки

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  1. В Україні

Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність 7 вакантних посад

15:19, 19 лютого 2024
У Шевченківському районному суді міста Києва шукають секретаря судового засідання, начальника відділу документального обігу та інших спеціалістів.
Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність 7 вакантних посад
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Шевченківський районний суд міста Києва повідомив про наявність вакантних посад. Про це йдеться у пресслужбі суду.

Суд шукає:

- секретаря судового засідання;

- начальника відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян;

- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;

- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення;

- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;

- головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації;

- судового розпорядника.

«Водночас повідомляємо про можливість стажування з метою подальшого заміщення даних вакантних посад.

Більш детальну інформацію щодо зайняття вакантних посад можна отримати у відділі кадрової роботи та управління персоналом Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-а, кабінет 202, тел. (044) 298-58-75», - сказано у повідомленні.

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