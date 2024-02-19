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  1. В Украине

В Украине может появится информационная база жилья для ВПЛ

15:37, 19 февраля 2024
В настоящее время имеется около 500 жилых объектов, которые могут рассматриваться как жилье для переселенцев, но соответствующего механизма, как можно временно заселить туда ВПЛ, нет.
В Украине может появится информационная база жилья для ВПЛ
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В Украине планируют инвентаризировать объекты, которые могут быть потенциально пригодными для проживания ВПЛ. В результате должна появиться информационная база данных для переселенцев с классификацией жилья – «пригодное для проживания», «требует текущего ремонта», «требует капитального ремонта» и т.д.

Как сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа», решение приняли члены очередного заседания Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав ВПЛ.

Также ВСК поддержала идею создания законодательного механизма временного использования активов, передаваемых в управление АРМА. К примеру, на данный момент есть около 500 жилых объектов, которые могут рассматриваться как жилье для переселенцев, но соответствующего механизма, как можно временно заселить туда ВПЛ, нет.

Как отметил глава ВСК, нардеп Павел Фролов, на уровне парламента необходимо создать правовой акт, позволяющий провести инвентаризацию.

«Фонд госимущества видит 20,5 тыс. объектов жилищного фонда. По тем объектам нужно работать на месте, устанавливать, пригодны ли они для проживания, создать инфобазу в том числе для того, чтобы привлекать международных доноров, благотворительные организации для улучшения условий проживания», – отметил он.

Со своей стороны, народный депутат Максим Ткаченко отметил, что стоит задача следующая: наработать механизм аудита, объединить усилия госструктур, которые реально могут помочь переселенцам. Это ОВА, Фонд госимущества, АРМА — агентство, которое занимается управлением арестованным имуществом, среди которого много активов, имеющих отношение к рф и его гражданам.

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