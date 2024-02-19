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Виктор Орбан заявил, что нужно закрыть доступ на европейский рынок для украинской агропродукции

15:37, 19 февраля 2024
Премьер Венгрии Орбан убежден, что Брюссель лишает европейских фермеров средств к существованию.
Виктор Орбан заявил, что нужно закрыть доступ на европейский рынок для украинской агропродукции
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что следует прекратить допуск украинской агропродукции на европейский рынок, передает Magyar Nemzet.

По его словам, "проблема европейских фермеров состоит в том, что Брюссель принимает правила, делающие производство для них все более и более дорогим", но в то же время ЕС позволяет ввозить в Европу сельскохозяйственную продукцию из стран, где такие же правила не действуют.

Он добавил, что в Венгрии также действуют такие правила, но при этом ЕС позволяет ввозить в Европу сельскохозяйственную продукцию из стран, где такие же правила не действуют.

"Это значит, что украинская сельхозпродукция не должна быть допущена на европейский рынок", – заявил Орбан.

По словам Орбана, фермеров никто не слушает, они чувствуют, что расстояние между ними и лицами, принимающими решения в Брюсселе, как небо от земли.

"Это невозможно. Правила нужно менять", – говорит премьер-министр Венгрии.

Ранее министр юстиции Денис Малюська по дороге в Варшаву остановился на украинско-польской границе, чтобы поговорить с местными фермерами, которые блокируют границу.

Кроме того, в польском Вроцлаве фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии. 

Напомним, протесты на границе с Польшей могут задерживать гуманитарную помощь.

Ранее мы писали, что Польша планирует ввести проверки украинского зерна на границе.

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