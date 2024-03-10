Орбан ищет диктатуру: Байден раскритиковал встречу Трампа с премьером Венгрии

Джо Байден отреагировал на встречу Дональда Трампа с Виктором Орбаном.

Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

После этого президент США Джон Байден подверг критике экс-президента и своего конкурента на выборах Дональда Трампа за эту встречу. Заявление он сделал на предвыборном митинге перед своими поклонниками, передает The Guardian.

«Вы знаете, с кем он встречается сегодня, в Мар-а-Лаго? С Орбаном, прямо заявлявшим, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры...», - отметил президент США.

Байден также добавил, что выступает за будущее, «в котором мы будем защищать демократию, а не умалять ее».

Ранее Виктор Орбан заявил, что нужно закрыть доступ на европейский рынок для украинской агропродукции.

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