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  1. В мире

Трамп и Орбан провели встречу и обменялись комплиментами

10:46, 9 марта 2024
Бывший президент США Дональд Трамп назвал венгерского премьера Виктора Орбана «фантастическим лидером».
Трамп и Орбан провели встречу и обменялись комплиментами
Фото: EPA-EFE
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Во время встречи, которая состоялась во Флориде, американский политик назвал Орбана «фантастическим лидером, передает Bloomberg.

«Орбан не противоречивая фигура, потому что он говорит: «Так будет» и на этом все заканчивается. Он босс. Нет – он великий лидер, фантастический лидер», – заявил Трамп.

Трамп устроил Орбану экскурсию по своей резиденции, состоялся ужин с бывшей первой леди Меланией Трамп, а также для них выступила музыкальная группа. Кроме того, прошла часовая встреча венгерского премьера со старшими помощниками.

После встречи Орбан на своей странице Instagram написал: «Венгрии нужен мир. Имя мира – Трамп».

Ранее Виктор Орбан заявил, что нужно закрыть доступ на европейский рынок для украинской агропродукции.

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