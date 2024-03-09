Трамп и Орбан провели встречу и обменялись комплиментами

Бывший президент США Дональд Трамп назвал венгерского премьера Виктора Орбана «фантастическим лидером».

Фото: EPA-EFE

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Во время встречи, которая состоялась во Флориде, американский политик назвал Орбана «фантастическим лидером, передает Bloomberg.

«Орбан не противоречивая фигура, потому что он говорит: «Так будет» и на этом все заканчивается. Он босс. Нет – он великий лидер, фантастический лидер», – заявил Трамп.

Трамп устроил Орбану экскурсию по своей резиденции, состоялся ужин с бывшей первой леди Меланией Трамп, а также для них выступила музыкальная группа. Кроме того, прошла часовая встреча венгерского премьера со старшими помощниками.

После встречи Орбан на своей странице Instagram написал: «Венгрии нужен мир. Имя мира – Трамп».

Ранее Виктор Орбан заявил, что нужно закрыть доступ на европейский рынок для украинской агропродукции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.