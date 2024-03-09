Трамп і Орбан провели зустріч та обмінялися компліментами

Колишній президент США Дональд Трамп назвав угорського прем'єра Віктора Орбана «фантастичним лідером».

Фото: EPA-EFE

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Під час зустрічі у Флориді американський політик назвав Орбана «фантастичним лідером», передає Bloomberg.

«Орбан не суперечлива фігура, тому що він каже: «Так буде» і на цьому все закінчується. Він бос. Ні – він великий лідер, фантастичний лідер», – заявив Трамп.

Трамп влаштував Орбану екскурсію своєю резиденцією, також відбулася вечеря з колишньою першою леді Меланією Трамп, а ще для них виступив музичний гурт. Крім того, відбулася годинна зустріч угорського прем'єра зі старшими помічниками.

Після зустрічі Орбан на своїй сторінці Instagram написав: «Угорщині потрібний мир. Ім'я миру – Трамп».

Раніше Віктор Орбан заявив, що треба закрити доступ на європейський ринок для української агропродукції.

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