Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до Порядку держреєстрації речових прав на нерухоме майно щодо перевірки набувача земельної ділянки

Уряд врегулював перевірку набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

НАЗК вказало на корупційні ризики законопроекту про мобілізацію

НАЗК проаналізувало законопроект Кабміну 10449 про мобілізацію і вказало на ускладнення правового механізму судового захисту громадянами своїх прав.

За тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію

Механізм фінансування від ЄС передбачає, що Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, українські органи не вжили заходів для запобігання корупції та конфлікту інтересів, а Україна повинна буде виконати такі рекомендації без затримки.

Рішення суду як нововиявлена обставина для перегляду іншого рішення суду, — позиція КАС ВС

Верховний Суд визначив, у яких випадках судове рішення може вважатися нововиявленою обставиною в аспекті преюдиційності для перегляду іншої справи.

Перші кандидати на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати: відомі прізвища

Поки що більшість кандидатів хоче стати суддями Апеляційної палати ВАКС.

  1. У світі

Трамп і Орбан провели зустріч та обмінялися компліментами

10:46, 9 березня 2024
Колишній президент США Дональд Трамп назвав угорського прем'єра Віктора Орбана «фантастичним лідером».
Трамп і Орбан провели зустріч та обмінялися компліментами
Фото: EPA-EFE
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Під час зустрічі у Флориді американський політик назвав Орбана «фантастичним лідером», передає Bloomberg.

«Орбан не суперечлива фігура, тому що він каже: «Так буде» і на цьому все закінчується. Він бос. Ні – він великий лідер, фантастичний лідер», – заявив Трамп.

Трамп влаштував Орбану екскурсію своєю резиденцією, також відбулася вечеря з колишньою першою леді Меланією Трамп, а ще для них виступив музичний гурт. Крім того, відбулася годинна зустріч угорського прем'єра зі старшими помічниками.

Після зустрічі Орбан на своїй сторінці Instagram написав: «Угорщині потрібний мир. Ім'я миру – Трамп».

Раніше Віктор Орбан заявив, що треба закрити доступ на європейський ринок для української агропродукції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео