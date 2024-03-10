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  1. В Украине

В Нафтогазе объяснили, как закрыть долги за газ, если не живете в квартире

12:05, 10 марта 2024
Чтобы избежать начисления долга, владельцам счета нужно ежемесячно передавать постоянные показания счетчика через чатботы.
В Нафтогазе объяснили, как закрыть долги за газ, если не живете в квартире
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В Нафтогазе сообщают, что если в квартире или доме никто не проживает, долги за голубое топливо все равно могут скапливаться.

Как отмечается, операторы газораспределительных сетей не могут точно знать, отсутствует ли владелец жилого помещения, или данные о потребленном газе просто не передаются.

Поэтому в таком случае объемы будут начисляться согласно нормам действующего законодательства, то есть как среднемесячное потребление.

Чтобы избежать начисления долга, владельцам счета нужно ежемесячно передавать постоянные показания счетчика через чаты в Viber, Telegram или личный кабинет потребителя.

Также можно передать показы по упрощенной процедуре.

Кроме этого, можно отправить письменное заявление оператору ГРС о факте временного не проживания. Для заявления необходимо добавить документы, подтверждающие факт отсутствия: справку ВПЛ или копию загранпаспорта с отметкой о пересечении границы.

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