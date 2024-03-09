Денис Малюська анонсировал внесение в Раду законопроекта о мобилизации заключенных

Есть тысячи заключенных и осужденных, которые готовы стать военнослужащими, сообщил Министр юстиции Денис Малюська.

Фото: Минюст

Законопроект о мобилизации осужденных и заключенных будет зарегистрирован в Верховной Раде на следующей неделе, рассказал в эфире телемарафона Министр юстиции Денис Малюська.

"Я думаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован, а на ближайшем заседании Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором так же. Я ожидаю, что это будет весной, не позже", - сказал Малюська.

Министр отметил, что есть тысячи мужчин, которые находятся в местах лишения свободы, но хотят стать военнослужащими и защищать страну.

"Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления во время исполнения воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории наверняка под мобилизацию не попадут", - подчеркнул Министр юстиции.

Малюська отметил, что не ожидает затягивания принятия законопроекта, поскольку он не встретил еще ни одного депутата, который выступал бы против.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», возможность мобилизации осужденных в Украине рассматривается как один из потенциальных инструментов обеспечения пополнения украинской армии.

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