Одесская область нуждается в усилении противовоздушной обороны, — Сергей Братчук

В последнее время Одесская область стала все чаще подвергаться российским атакам. Поэтому противовоздушная оборона является одним из важнейших приоритетов для региона.
Сейчас Одесщина нуждается в существенном укреплении подразделений ПВО, сообщил в эфире "Киев 24" представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
"Мы видим, что враг начал более интенсивно применять разнообразное огненное поражение области, а именно боевые дроны, а также точечные ракетные обстрелы", - сказал Братчук.
Братчук добавил, что сейчас область достаточно сильно укреплена противовоздушной системой, но из-за смены тактики врага, систем ПВО нужно больше.
Прежде всего, это мобильных огневых групп. По его мнению, Одесская область, имеющая большое стратегическое значение, должна иметь и должным образом подготовленные и оборудованные подразделения для эффективной обработки всех угроз со стороны российских оккупантов.
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