Одеська область потребує посилення протиповітряної оборони, — Сергій Братчук

В Одеській області почастішали обстріли, тому потрібно більше систем ППО, — Сергій Братчук.

Останнім часом Одеська область стала дедалі частіше потерпати від російських атак. Тому протиповітряна оборона є одним з важливих пріоритетів для регіону. Наразі Одещина потребує суттєвого укріплення підрозділів ППО, повідомив у ефірі "Київ 24" представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Ми бачимо, що ворог почав інтенсивніше застосовувати різноманітне вогневе ураження області, а саме бойові дрони, а також точкові ракетні обстріли", — сказав Братчук.

Братчук додав, що зараз область досить сильно укріплена протиповітряною системою, але через зміну тактики ворога, систем ППО потрібно більше.

Перш за все це мобільних вогневих груп. На його думку, Одеська область, яка має велике стратегічне значення, повинна мати й належно підготовлені та обладнані підрозділи для ефективного опрацювання всіх загроз з боку російських окупантів.

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