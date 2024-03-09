Денис Малюська анонсував внесення до Ради законопроекту про мобілізацію ув'язнених

Є тисячі ув’язнених та засуджених, які готові стати військовослужбовцями, — повідомив Міністр юстиції Денис Малюська.

Фото: Мін’юст

Законопроект про мобілізацію засуджених та ув'язнених буде зареєстрований в Верховній Раді наступного тижня, розповів в ефірі телемарафону Міністр юстиції Денис Малюська.

"Я думаю, що наступного тижня він буде зареєстрований, а на найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні й в другому так само. Я очікую, що це буде весною, не пізніше", - сказав Малюська.

Міністр зазначив, що є тисячі чоловіків, які перебувають у місцях позбавлення волі, але хочуть стати військовослужбовцями та захищати країну.

"Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Тому такі категорії напевно під мобілізацію не потраплять", - підкреслив Міністр юстиції.

Малюська зазначив, що не очікує на затягування прийняття законопроекту, оскільки він не зустрів ще жодного депутата, який виступав би проти.

Раніше Денис Малюська заявив, що корупціонерів можна відправляти воювати.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», можливість мобілізації засуджених в Україні розглядається як один із потенційних інструментів для забезпечення поповнення української армії.

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