Корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати, — Денис Малюська

Денис Малюська переконаний, що корупціонери теж патріоти своєї держави, проте своєрідні.

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що корупціонерів можна відправляти воювати. Про це він сказав в інтерв’ю «РБК Україна».

«Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати», - сказав він.

Він пояснює, що такі люди часто патріоти, просто їхній патріотизм своєрідний і вони жадібні.

Малюська зазначив, що країна десятиліттями культивувала корупцію, хтось більшим ступенем, хтось меншим ступенем, але це було і залишається поширеним явищем.

«Тому говорити «вау, він корупціонер»… У нас було соцопитування, де більшість людей визнавали, що давали хабар у вигляді подарунка, або гроші лікарям, освітянам, патрульним», - заявив він і додав, що це явище було мега поширене.

«Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба», - сказав міністр.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», можливість мобілізації засуджених в Україні розглядається як один із потенційних інструментів для забезпечення поповнення української армії.

26 лютого стали відомі деякі деталі змін, які запропоновано врахувати у законопроекті про мобілізацію 10449.

Додамо, Федір Веніславський пояснив, як мобілізація стосуватиметься засуджених осіб.

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