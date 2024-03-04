Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать, — Денис Малюська

Денис Малюська убежден, что коррупционеры тоже патриоты своего государства, но своеобразные.

Министр юстиции Украины Денис Малюска заявил, что коррупционеров можно отправлять воевать. Об этом он сказал в интервью «РБК Украина».

«Коррупционеров, мне кажется, можно совершенно спокойно отправлять воевать», - сказал он.

Он объясняет, что такие люди часто патриоты, просто их патриотизм своеобразен и они жадные.

Малюска отметил, что страна десятилетиями культивировала коррупцию, кто большей степенью, кто меньшей степенью, но это было и остается распространенным явлением.

«Поэтому говорить «вау, он коррупционер»… У нас был соцопрос, где большинство людей признавали, что давали взятку в виде подарка, или деньги врачам, педагогам, патрульным», - заявил он и добавил, что это явление было распространено.

«Безусловно, это надо искоренять, но я не понимаю почему коррупционеров, как и других, нельзя отправлять на войну. Надо», – сказал министр.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», возможность мобилизации осужденных в Украине рассматривается как один из потенциальных инструментов обеспечения пополнения украинской армии.

26 февраля стали известны некоторые детали изменений, предложенные к учету в законопроекте о мобилизации 10449.

Добавим, Федор Вениславский объяснил, как мобилизация будет касаться осужденных лиц.

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