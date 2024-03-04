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В Киеве мужчина пытался взорвать гранатой полицейских, видео

09:44, 4 марта 2024
Правоохранители задержали злоумышленника и перехватили боеприпас.
В Киеве мужчина пытался взорвать гранатой полицейских, видео
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве правоохранители разоблачили и задержали двух мужчин, которые «специализировались» на кражах из квартир и магазинов. В ходе задержания один из злоумышленников пытался взорвать гранатой оперативников. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В полиции отметили, что им поступило сообщение о краже из зоомагазина. Злоумышленники с помощью лома открыли входную дверь, повредили в помещении камеры видеонаблюдения, после чего украли ноутбук, строительные инструменты, а также товары для животных. Далее они пытались скрыться с места преступления, но их задержали правоохранители.

36-летний водитель был задержан возле автомобиля, а его 37-летний напарник начал сопротивляться и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо.

Полицейским удалось перехватить боеприпас и разрядить его.

В ходе обыска в автомобиле подозреваемых полицейские изъяли похищенное имущество и другие вещественные доказательства.

Ворам уже сообщили о подозрении.

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