В Конгрессе согласовали бюджет США до конца финансового года

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что американское правительство сохраняет работу «без сокращений и ядовитых таблеток».

Демократы и республиканцы в Конгрессе США смогли договориться о выделении средств федерального правительства до конца финансового 2024 года, который начался 1 октября 2023 года, передает издание The Hill.

По словами лидер демократического большинства в Сенате Чака Шумера, он гордится тем, что правительство сохраняет работу «без сокращений и ядовитых таблеток».

Он отметил, что это хорошая новость, что Конгресс наконец достиг двухпартийного согласия по первым шести законопроектам о финансировании правительства, которые позволят правительству работать. «Мы гордимся тем, что сохраняем работу правительства без сокращений и «ядовитых таблеток», – сказал Шумер.

Он также добавил, в ближайшее время «Палата представителей должна быстро принять и направить в Сенат» документы, которые были согласованы обеими партиями.

Ранее сообщалось, что Сенат США поддержал продолжение финансирования правительства.

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