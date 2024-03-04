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Избран председатель Деснянского районного суда Киева

10:23, 4 марта 2024
Председателем Деснянского райсуда Киева избран судья Роман Винтоняк.
Избран председатель Деснянского районного суда Киева
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1 марта в Деснянском районном суде города Киева состоялось собрание судей, во время которых был рассмотрен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Путем тайного голосования большинством голосов судей председателем Деснянского районного суда города Киева избран судья Винтоняк Роман Ярославович.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Кроме того, избран председатель Ивановского районного суда Одесской области.

А еще избрали главу Раздельнянского районного суда Одесской области. 

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