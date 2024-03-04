Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вже десять кандидатів на посади суддів місцевих судів отримали відмови від ВККС: чому так сталося

Кандидати з числа учасників добору на посади суддів 2017 року опинилися у полоні своїх життєвих проблем.

З КУпАП виключать відповідальність за недобросовісну конкуренцію і зловживання монопольним становищем, але посилять – за протидію АМКУ

Верховна Рада незабаром розгляне законопроект, який викладає у новій редакції склад відповідальності за створення перешкод працівникам АМКУ та його територіальних відділень у проведенні перевірок, огляду, вилученні майна, документів, предметів чи інших носіїв інформації.

ЄСІТС чекає функціональний аудит, під час якого будуть збирати думки адвокатів для оновлення концепції електронного суду, - Денис Маслов

Стало відомо, коли оновлять автоматизоване діловодство судів.

Судовий розгляд кримінальних справ у випадку заміни судді пропонується продовжувати, а не починати спочатку

Як вказують депутати, ці зміни до КПК пропонуються в рамках проекту Комплексного стратегічного плану, над яким працювали представники Консультативної місії Європейського Союзу, Посольства США, IDLO.

Верховний Суд відмовив адвокату у стягненні витрат на правову допомогу через зловживання правами

Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката про стягнення витрат на професійну правничу допомогу, зокрема з огляду на зловживання процесуальними правами.

  1. В Україні

Обрано голову Деснянського районного суду Києва

10:23, 4 березня 2024
Головою Деснянського райсуду Києва обрано суддю Романа Вінтоняка.
Обрано голову Деснянського районного суду Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

1 березня у Деснянському районному суді міста Києва відбулися збори суддів, під час яких було розглянуто питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів головою Деснянського районного суду міста Києва обрано суддю Вінтоняка Романа Ярославовича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

А ще обрали голову Роздільнянського райсуду Одеської області. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    голова Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва