Обрано голову Деснянського районного суду Києва

Головою Деснянського райсуду Києва обрано суддю Романа Вінтоняка.

1 березня у Деснянському районному суді міста Києва відбулися збори суддів, під час яких було розглянуто питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів головою Деснянського районного суду міста Києва обрано суддю Вінтоняка Романа Ярославовича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

А ще обрали голову Роздільнянського райсуду Одеської області.

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